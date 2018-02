BERLINALE 2018: jours 1, 2 et 3 !

La Berlinale, c'est parti ! Le festival est à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez ci-dessous nos premiers articles écrits ces trois premiers jours de festival. En attendant bien d'autres...

Compétition

Las Herederas, Marcelo Martinessi

L'Île aux chiens, Wes Anderson

Transit, Christian Petzold

Damsel, David Zellner & Nathan Zellner

Dovlatov, Alexey German Jr.

Panorama

Styx, Wolfgang Fischer

River's Edge, Isao Yukisada

Forum

Grass, Hong Sangsoo

Inland Sea, Kazuhiro Soda

An Elephant Sitting Still, Hu Bo

La Semaine de la Critique

Scary Mother, Ana Urushadze

Jill Holleville

