Berlinale: Styx

Notez ce film

Styx

Allemagne, 2018

De

Durée : 1h34

Note FilmDeCulte : Allemagne, 2018De Wolfgang Fischer Durée : 1h34

Rike fait la traversée en solitaire de Gibraltar à l'île de l'Ascension, mais son embarcation se retrouve prise dans un violent orage.

DOMICILE STYX

Rike a une trentaine d'années et sait ce qu'elle fait. Son métier d'infirmière lui donne la tête sur les épaules et de la suite dans les idées. Quand, passée une brève séquence d’introduction, elle se lance à bord de son bateau dans une traversée en solitaire de plusieurs jours, on se dit que l'endurance demandée ne doit pas lui paraitre beaucoup plus effrayante que les accidents auxquels elle assiste chaque jour. Elle va au charbon, comme on dit, et le film avec. Dépourvu de dialogues dans sa plus grande partie, Styx réussit un drôle de paradoxe : celui de prendre son temps (les rituels techniques à bord du bateau son filmés dans leur intégralité) et celui d'être - justement - un film d'"actions". Un film sec et nerveux, qui ne mettrait en scène que des actions, sans tergiversations psychologique.

Alors qu'une tempête s'annonce, Rike balaye d'un sourire l'idée de faire demi-tour, et retrousse ses manches. Mais la traversée du styx n'est pas sans conséquence. Un plan furtif, une coupe brutale, une ellipse : l'espace d'un instant, Rike disparait du cadre et de son embarcation. Elle réapparait vite mais la suite du film ne lui appartient pour ainsi dire plus. Une fois l'orage passé, Rike se retrouve face à une embarcation en train de couler, avec à son bord des dizaines de réfugiés en détresse. Dans l'attente nerveuse des garde-côtes, Styx devient alors un autre genre de survival: un film de suspens où ce ne plus la survie de Rike qui est en jeu, mais celle de ceux qu'elle ne peut pas aider seule.

Si le film n'évite pas une maladresse ou deux (un plan convenu de l'héroïne face à sa conscience devant son miroir), il contourne plutôt les pièges des white tears (coucou, The Last Face) et surtout les lourdeurs de l'héroïsation sentimentaliste à l'américaine. Tourné en conditions réelles en haute mer, Styx est au contraire souvent d'un réalisme qui fait froid dans le dos.