Les 20 films à surveiller à la Berlinale 2018

La Berlinale débute ce jeudi ! Comme chaque année, les découvertes devraient être très nombreuses, et quelques grands noms seront aussi au rendez-vous. FilmDeCulte, comme chaque année, vous propose de suivre le festival en direct. Et pour vous guider, voici déjà 20 films qu'il faudra surveiller à la Berlinale...

• An Elephant Sitting Still, Hu Bo (Chine) | Forum

De l'Ours d'or Black Coal au choc esthétique Ghost in the Mountains l'an passé, on sait que la Berlinale a une excellente boussole en matière de cinéma chinois. Ce film-fleuve (3h50), qui raconte la journée et les espoirs de quelques personnages dans une ville du nord de la Chine , est précédé par une forte rumeur. Son jeune réalisateur s'est suicidé l'an passé.

Premières images

• De Natura, Lucile Hadzihalilovic (France) | Génération

« L'eau, la terre, l'air, le feu, et deux fillettes au cœur de l'été » : on sait qu'avec de tels éléments, la réalisatrice de Innocence et Evolution peut faire des merveilles. En plus de ce court métrage, Lucile Hadzihalilovic animera avec Kamila Andini (voire plus bas) une conférence intitulée Dead or a Life? Passing Away on Screen, sur la représentation de la mort par un media aussi propice aux fantômes que le cinéma.

Notre entretien avec la réalisatrice

• Die Tomorrow, Nawapol Thamrongrattanarit (Thaïlande) | Forum

A Bangkok, 6 personnes vont mourir demain. Elles n'ont aucune idée de leur sort. Die Tomorrow explore leur dernier jour sur terre. Avec des films tels que 36 ou Mary is Happy, Mary is Happy, Nawapol Thamrongrattanarit a exploité des concepts avec un mélange de grâce et de ludisme qui en fait l'un des nouveaux talents les plus remarquables du jeune cinéma thaïlandais.

Premières images

• Figlia mia, Laura Bispuri (Italie) | Compétition

Une fillette se retrouve déchirée entre ses deux mères. L'Italienne Laura Bispuri a été révélée par un premier film, Vierge sous serment, qui abordait des thématiques LGBT avec une sensibilité singulière. Elle dirige ici deux grands noms du cinéma transalpin : Alba Rohrwacher et Valeria Golino.

Premières images

• Grass, Hong Sang-Soo (Corée du sud) | Forum

Le point de départ de ce nouveau Hong Sang-Soo semble archétypal (la serveuse d'un café écoute ses différents clients qui vont et viennent), les moyens minimalistes (durée très courte, noir et blanc), mais le Coréen est toujours capable de tours de magie et son nouveau film est déjà précédé par un buzz flatteur.

Premières images

• The Green Fog, Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson (Canada) | Forum

C'est l'un des projets les plus curieux visibles à la Berlinale cette année : une relecture du classique d'Alfred Hitchcock, Vertigo, à partir d'images d'autres films, tournés eux aussi à San Francisco. On est curieux de s'enfoncer dans le brouillard de Guy Maddin et de ses deux comparses.

Premières images

• Las Herederas, Marcelo Martinessi (Paraguay) | Compétition

La Berlinale a régulièrement eu le coup d’œil pour des découvertes venant de pays rares d'Amérique latine (tel l'excellent guatémaltèque Ixcanul). Le paraguayen Las Herederas raconte avec un remarquable mélange de tons l'histoire d'une grande bourgeoise lesbienne soudainement déshéritée. On parie que ce sera l'un des films dont on parlera cette année.

Premières images

• Human, Space, Time and Human, Kim Ki-Duk (Corée du sud) | Panorama

Lessivé, l'un des acteurs-clefs de la nouvelle vague coréenne du début du siècle ? On est en tout cas forcément très curieux du pitch de son nouveau long métrage: un groupe d'hommes et de femmes qui ne se connaissent pas se retrouvent seuls à bord d'un navire de guerre qui flotte non pas en haute mer mais... dans le ciel.

Premières images

• L'Île aux chiens, Wes Anderson (Royaume-Uni) | Compétition

Wes Anderson fait une nouvelle fois l'ouverture de la Berlinale après celle, en fanfare, de The Grand Budapest Hotel qui lui a valu le Grand Prix. Il fait un retour très attendu à l'animation après l'excellent Fantastic Mr Fox et raconte les aventures au Japon d'un garçon à la recherche de son chien.

La bande annonce

• Mug, Małgorzata Szumowska (Pologne) | Compétition

Małgorzata Szumowska est une réalisatrice qui monte en puissance et qui, avec le déroutant Body, prix de la mise en scène à la Berlinale, avait signé son meilleur film. Mug, au pitch séduisant (un homme victime d'un accident subit une opération de reconstruction faciale, à son retour, plus personne ne le reconnait) fera t-il encore mieux ?

Premières images

• Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, Philip Gröning (Allemagne) | Compétition

Un drame allemand de trois heures sur des jumeaux incestueux : voilà des ingrédients très berlinois qui devraient éveiller la curiosité au sujet d'un cinéaste qui reste encore méconnu de ce côté-ci du Rhin. Avant d'être adoubé par l'Ours d'or ?

Premières images

• Our House, Yui Kiyohara (Japon) | Forum

La Berlinale est très attentive au jeune cinéma d'auteur japonais, l'un des plus intéressants – et fragiles – du monde. On est donc naturellement intrigué par ce premier film mystérieux d'une toute jeune cinéaste, racontant en écho deux histoires distinctes ayant lieu dans une même maison, sans que l'on sache si elles se déroulent à des époques différentes ou des réalités parallèles.

Premières images

• Pig, Mani Haghighi (Iran) | Compétition

Si son ovni Valley of Stars ne nous avait pas entièrement convaincu, l'Iranien Mani Haghighi propose avec la comédie Pig l'un des pitchs les plus farfelus de la Berlinale, avec cette histoire de réalisateur blacklisté qui ne comprend pas pourquoi le mystérieux tueur en série qui massacre un à un tous les cinéastes iraniens ne s'attaque pas à lui...

Premières images

• The Real Estate, Måns Månsson & Axel Petersén (Suède) | Compétition

On avait repéré Axel Petersén avec son brillant Avalon (dont Måns Månsson était le directeur de la photographie). Avec son histoire d'héritière récalcitrante qui en ras-la-casquette, The Real Estate semble mettre en scène une protagoniste haute en couleurs qui devrait remuer la Berlinale.

Premières images

• Season of the Devil, Lav Diaz (Philippines) | Compétition

Une (anti-)comédie musicale par l'un des géants du cinéma d'auteur contemporain, et dont quelques uns des premiers visuels dévoilés semblent totalement WTF ? Tous les curseurs clignotent sur le nouveau film-fleuve du réalisateur philippin.

Le premier teaser

• The Seen and the Unseen, Kamila Andini (Indonésie) | Génération

Ce récit d'apprentissage sur une jeune fille qui, pour affronter le réel, se plonge dans un monde onirique, est accompagné depuis quelques mois d'un bon buzz. Il s'agit du second long métrage d'une réalisatrice indonésienne qu'on est curieux de découvrir.

Premières images

• Transit, Christian Petzold (Allemagne) | Compétition

C'est l'un des meilleurs cinéastes allemands en activité : après les récents succès chez nous de Barbara et de Phoenix, Petzold retrouve des motifs petzoldiens en diable avec ce récit fantomatique d'un homme qui prend la place d'un mort. Il s'agit d'une adaptation contemporaine du roman d'Anna Seghers, mettant en scène deux des jeunes talents les plus prometteurs du cinéma d'outre-Rhin : Paula Beer et Franz Rogowski.

Premières images

• Unsane, Steven Soderbergh (États-Unis) | Hors compétition

Ce pourrait être l'une des sucreries de cette édition : Steven Soderbergh réalise (sur iPhone) un film d'horreur en institut psychiatrique mettant en scène un casting chic constitué entre autres de Juno Temple et de Claire Foy, l'Elizabeth de la série télévisée multi-primée The Crown.

La bande annonce

• Yocho, Kiyoshi Kurosawa (Japon) | Panorama

Voilà un projet aussi curieux que casse-gueule : Yocho est un remontage d'un programme télévisé qui se déroule dans le même univers que Avant que nous disparaissions, le dernier long métrage en date du maître japonais – mais qui raconte une autre histoire, avec d'autres personnages. Pari relevé ?

Le premier teaser

• Yours in Sisterhood, Irene Lusztig (États-Unis) | Forum

Quelle est la réponse d'aujourd'hui au féminisme des années 70 ? C'est la question qu'explore l'Américaine Irene Lusztig dans son doc au concept enthousiasmant : de nos jours, des femmes de tous horizons lisent des lettres que des lectrices avaient envoyées à Ms Magazine, publication féministe des année 70... et tentent d'y répondre à leur tour.

Premières images

Notre dossier spécial

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !