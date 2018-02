PASSAGE OF LIFE: gros plan sur un premier film japonais

Une famille birmane constituée de quatre personnes vit au Japon. Un jour, elle va recevoir une lettre qui va tout changer...

Voici le pitch de Passage of Life, un drame empruntant au thriller réalisé par le Japonais Akio Fujimoto. Il s'agit de son premier long métrage. Passage of Life a été dévoilé l'automne dernier au Festival de Tokyo.

Des premières images de Passage of Life ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

