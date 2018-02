DÉCÈS: Tamio Kawachi (1938-2018)

L'acteur japonais Tamio Kawachi est décédé. Tamio Kawachi fait sa première apparition au cinéma en 1958 dans le drame A Slope in the Sun de Tomotaka Tasaka. L'année suivante, il fait l'une des rencontres-clefs de sa carrière en tournant le film d'horreur Woman from the Sea sous la direction de Koreyoshi Kurahara. Il retrouve Kurahara sur les polars The Warped Ones et Black Sun ou le drame Un type méprisable. Seijun Suzuki est un autre de ses réalisateurs fétiches: avec lui, il tournera La Jeunesse de la bête, Les Fleurs et les vagues, Histoire d'une prostituée ou Le Vagabond de Tokyo. Parmi ses autres films marquants des années 60, citons Le Mouchoir rouge et Le Vaurien de Toshio Masuda.

Dans les années 70, il tourne dans Combat sans code d'honneur de Kinji Fukasaku et côtoie Sonny Chiba dans le film catastrophe Super Express 109 de Junya Satō. Plus récemment, l'acteur apparaît dans Waru: kanketsu-hen de Takashi Miike. Tamio Kawachi avait 79 ans.