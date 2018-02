DE NATURA: 1res images du nouveau Lucile Hadzihalilovic sélectionné à la Berlinale

L'eau, la terre, l'air, le feu, et deux fillettes au cœur de l'été.

Voici le point de départ de De Natura, nouveau film réalisé par la Française Lucile Hadzihalilovic (Innocence, Evolution). Il s'agit cette fois d'un court métrage, et celui-ci est sélectionné à la Berlinale, dans la section Génération dédiée au jeune public. Il figure dans notre gros plan des 20 films à surveiller à la Berlinale, retrouvez notre article en cliquant ici.

Des premières images de De Natura ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

