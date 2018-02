FORUM DES IMAGES: gros plan sur le programme "Les Films qui venaient du froid"

Du 1er au 22 mars aura lieu, au Forum des Images à Paris, un cycle intitulé Les Films qui venaient du froid. Des longs métrages de tous horizons (documentaires, polars, films d’aventures, films burlesques ou encore de science-fiction seront au programme.

Ce programme s'ouvrira par une rareté: Le Renne blanc, film fantastique finlandais d’Erik Blomberg qui fut récompensé à Cannes en 1952. Parmi les autres merveilles rares à découvrir, citons L'Homme de l'au-delà de Burton L. King qui met en scène Harry Houdini dans la peau d'un homme resté prisonnier dans la glace de l’Arctique durant cent ans. Une journée spéciale sera dédiée au duo de réalisateurs Anastasia Lapsui et Markku Lehmuskallio, tandis que l'inédit Akornatsinniittut - Tarratta Nunaanni sera présenté en avant première.

Des rencontres sont également prévues pour accompagner ces séances, notamment avec l’explorateur Nicolas Dubreuil. Toutes les infos sur ce beau cycle en cliquant ici !

