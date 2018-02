MOSTRA DE VENISE 2018: le président du jury dévoilé

Le président du jury de la prochaine Mostra de Venise a été dévoilé: il s'agit du réalisateur mexicain Guillermo Del Toro. Guillermo Del Toro a remporté le dernier Lion d'or à Venise avec sa romance fantastique La Forme de l'eau. Ce film a également récolté 13 nominations aux prochains Oscars.

"Être président du jury à Venise est un immense honneur, et une responsabilité que j’accepte avec respect et gratitude. Venise est une fenêtre sur le cinéma mondial, et une occassion de célébrer sa force et sa valeur culturelle", a déclaré le réalisateur mexicain.

Guillermo Del Toro a réalisé son premier long métrage, Cronos, en 1993. Il a ensuite réalisé, entre autres, L'Echine du diable, Blade II ou encore Le Labyrinthe de Pan. La prochaine Mostra de Venise aura lieu du 29 août au 8 septembre.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !