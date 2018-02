GIRLS ALWAYS HAPPY: gros plan sur une découverte chinoise de la Berlinale

Wu, la vingtaine, vit dans une maison traditionnelle d'un hutong de Pékin. Elles se considèrent toutes les deux comme auteures, mais le succès ne leur a pas souri pour le moment. La relation mère-fille n'est pas si simple...

Voici le pitch de Girls Always Happy, premier long métrage de la Chinoise Yang Mingming. Yang Mingming joue également le rôle principal de ce film qui est sélectionné à la Berlinale, dans la section Panorama. Retrouvez notre dossier consacré au festival en cliquant ici.

Découvrez des premières images de Girls Always Happy dans notre galerie.

