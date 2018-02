FESTIVAL 2 VALENCIENNES 2018: premiers indices sur la programmation

Le Festival 2 Valenciennes, dont c'est la 8e édition, aura lieu du 19 au 25 mars.

40 longs métrages seront au programme. Une compétition fiction, une autre dédiée au documentaire, des hommages, des avant-premières et des séances jeune public seront au menu qui sera détaillé ultérieurement.

Un focus sera dédiée au cascadeur Mario Luraschi. Deux hommages sont prévus: au compositeur Gabriel Yared et à l'actrice Anny Duperey.

Plus d'informations à venir...

Le site officiel du festival

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !