BOX-OFFICE US: "Cinquante nuances" leader en baisse, déconvenue pour Eastwood

Cinquante Nuances plus claires a sans surprise pris la tête du box-office américain ce weekend. Avec 38.8 millions de dollars dans 3768 salles, le film poursuit la chute de la série après le score du second épisode (démarrage à 46.6 millions) et du premier épisode (85.1 millions). Le film d'animation Peter Rabbit suit avec 25 millions de dollars dans 3725 salles. En troisième position, on retrouve Le 15 h 17 pour Paris de Clint Eastwood qui trébuche avec seulement 12.6 millions de dollars dans plus de 3000 salles. Hors sorties limitées, il s'agit d'un résultat qui est au faible niveau de J.Edgar il y a 7 ans, à la différence que les 11.2 millions de J.Edgar ont été récoltés dans 1910 salles, soit un bon millier de salles en moins.

Du côté des anciennes sorties, Jumanji continue sa marche royale avec une baisse de seulement 10.1% en 8 semaines, pour un improbable score de 365.6 millions de dollars. Le top 5 est complété par The Greatest Showman. La comédie musicale cumule 146.5 millions de dollars également en 8 semaines.

