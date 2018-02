YOURS IN SISTERHOOD: gros plan sur un intrigant documentaire sélectionné à la Berlinale

Quelle est la réponse du féminisme d'aujourd'hui à celui des années 70 ? Des femmes de tous horizons sont invitées à lire à haute voix et à répondre à des lettres envoyées par des lectrices, dans les années 70, au magazine Ms. Magazine, première parution mainstream dédié au féminisme.

Voici le point de départ de Yours in Sisterhood, nouveau long métrage de l'Américaine Irene Lusztig. Ce documentaire sera dévoilé dans quelques jours à la Berlinale, dans la section Forum.

Des premières images de Yours in Sisterhood ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Jill Holleville

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !