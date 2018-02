OSCARS 2018: le palmarès de la guilde des scénaristes

Nouvelle étape importante de la saison Oscars, le palmarès de la guilde des scénaristes a été dévoilé.

Découvrez les lauréats ci-dessous.

Scénario original

The Big Sick

La Forme de l'eau

Get Out

Moi, Tonya

Lady Bird

Scénario adapté

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Le Grand jeu

Logan

Mudbound

Scénario documentaire

Betting on Zero

Jane

No Stone Unturned

Oklahoma City

Source

