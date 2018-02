DÉCÈS: Jóhann Jóhannsson (1969–2018)

Le compositeur islandais Jóhann Jóhannsson est décédé. Jóhann Jóhannsson réalise ses premières musiques de films au début des années 2000. Il signe plus tard les musiques de For Ellen de l'Américaine So Yong Kim et Mystery du Chinois Lou Ye. Il retrouvera Lou Ye sur Blind Massage et So Yong Kim avec Lovesong. Mais c'est surtout grâce à ses compositions pour les films de Denis Villeneuve qu'il est reconnu sur la scène internationale. Jóhannsson a composé les bandes originales de Prisoners, Sicario et Premier contact. Il reçoit deux nominations aux Oscars pour Une merveilleuse histoire du temps et Sicario. Il a composé les musiques de deux films qui sortiront prochainement: Mandy, le thriller de Panos Cosmatos, et Marie Madeleine, le film historique de Garth Davis. Jóhann Jóhannsson avait 48 ans.