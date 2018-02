DÉCÈS: John Gavin (1931-2018)

L'acteur américain John Gavin est décédé. John Gavin débute en 1956 dans le western Raw Edge de John Sherwood. Deux ans plus tard, il se distingue dans le rôle principal du Temps d'aimer et le temps de mourir, mélodrame réalisé par Douglas Sirk. Gavin retrouve le cinéaste sur un autre de ses grands mélodrames, Mirage de la vie. C'est en 1960 qu'il tourne dans son film qui a le plus marqué les mémoires: Psychose d'Alfred Hitchcock, dans lequel il joue le compagnon de Janet Leigh.

Il enchaine avec le péplum Spartacus de Stanley Kubrick et la comédie dramatique Un scandale à la cour de Michael Curtiz. Ses apparitions au cinéma seront ensuite plus rares ou moins remarquées. L'acteur joue également pour la télévision, et n'apparaît plus sur les écrans à partir du début des années 80. John Gavin avait 86 ans.