BOX-OFFICE FRANCE: démarrage mammouth pour "Les Tuche", pire début en 30 ans pour Woody Allen

Où s'arrêteront-ils ? 354.177 entrées en première semaine pour le premier volet, 1.502.557 entrées pour le second, 2.201.007 entrées pour le troisième épisode: la France s'est ruée en courant les bras en l'air dans les 756 salles diffusant Les Tuche 3. La deuxième nouveauté de la semaine, Wonder Wheel de Woody Allen, est sans surprise très loin derrière avec 151.321 entrées dans 264 salles. Il faut remonter à 30 ans pour trouver un si faible démarrage d'un film du réalisateur américain en France.

Horse Soldiers avec Chris Hemsworth vide ses salles avec seulement 58.961 entrées dans plus de 200 salles. La comédie française Gaspard va au mariage réunit autant de spectateurs (55.175 entrées) dans deux fois moins de salles (108 copies). Du côté des plus petits, Sparring avec Mathieu Kassovitz (24.464 entrées dans 108 salles) et Une saison en France de Mahamat-Saleh Haroun (15.380 entrées dans 58 salles) passent pour le moment inaperçus.

Parmi les anciennes sorties, Pentagon Papers de Spielberg s'approche des 800.000 entrées en 2 semaines (779.795 entrées). La Douleur s'approche des 200.000 entrées en 2 semaines (194.003 entrées). Star Wars: Les derniers Jedi termine sa carrière à 7 millions d'entrées, soit 3.5 millions de moins que l'épisode précédent.

