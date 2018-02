THE LIGHTHOUSE: Willem Dafoe dans le nouveau film d'horreur de Robert Eggers ?

C'est l'histoire d'un gardien de phare vieillissant, vivant dans le Maine... et c'est tout ce que l'on sait pour le moment.

Voici le point de départ du nouveau film d'horreur réalisé par l'Américain Robert Eggers, la révélation de The Witch. Il s'agira à nouveau d'un film d'époque puisque ce film se déroulera au début du 20e siècle. Robert Eggers était initialement annoncé à la réalisation de Nosferatu, une nouvelle version mettant en scène son actrice de The Witch, Anya Taylor-Joy.

Plus d'informations à suivre.

