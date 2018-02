MY OWN PRIVATE HELL: des images pour une curiosité brésilienne

Desimar est propriétaire du Inferninho, un bar sombre et délabré, refuge des rêves et des fantasmes. Le rêve de Desimar est de tout laisser derrière elle et de s'en aller dans n'importe quelle contrée lointaine, aussi loin que possible de cet endroit. Lorsqu'elle tombe amoureuse de Jarbas, un beau marin qui se rend au bar, Desimar va complètement changer sa vie en même temps que celle des employées du bar: Luizianne, la chanteuse, Rabbit, la serveuse et Caixa-Preta, la femme de ménage.

Voici le pitch de My Own Private Hell qui est co-réalisé par les Brésiliens Pedro Diogenes et Guto Parente. My Own Private Hell a d'abord été pensé comme une pièce, puis une série télévisée et a finalement pris la forme d'un long métrage. Cette comédie dramatique vient d'être présentée au Festival de Rotterdam.

Découvrez des premières images de My Own Private Hell dans notre galerie.

