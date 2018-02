HELL'S KITTY: des images pour le chaton de l'enfer

Nick, scénariste à Hollywood, a un chat nommé Angel. Mais cet ange est un démon: le chat est possédé par un esprit diabolique...

Voici le pitch de la comédie horrifique Hell's Kitty. Inspiré d'une web-série créée par Nicholas Tana, ce film est réalisé par Tana lui-même. A l'affiche, des visages bien connus du cinéma d'horreur tels que Adrienne Barbeau ou Michael Berryman.

Découvrez des premières images croustillantes de ce film dans notre galerie.

