BOX-OFFICE FRANCE: Eastwood leader en berne, "Le Labyrinthe" et "Grey" dégringolent aux 1res séances Paris

Ils sont quatre à finir dans un mouchoir de poche aux premières séances parisiennes de ce mercredi, mais un seul film tire en réalité son épingle du jeu. Interdit de projections de presse (comprendre: le film est désastreux), Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood est un coup d'arrêt pour le cinéaste qui restait sur les démarrages massifs de Sully (2564 entrées dans 31 salles) et surtout American Sniper (4008 entrées dans 29 salles). Ce nouveau film prend la tête du classement, mais avec seulement 1153 entrées dans 23 salles. En seconde place, Le Labyrinthe 3: le remède mortel s'essouffle avec 1141 entrées dans 19 salles. Les deux premiers épisodes avaient démarré respectivement à 2879 et 2005 entrées. Cinquante nuances plus claires poursuit sa dégringolade: 4501 entrées pour le premier volet, 2655 entrées pour le second et... 1134 entrées dans 21 salles pour le troisième film sorti ce mercredi. Tout ce beau monde espérera se rattraper sur le reste du territoire.

La nouveauté qui brille est Jusqu'à la garde, le drame de Xavier Legrand porté par un fort buzz. Le film a réuni 1048 spectateurs dans 16 salles, soit la meilleure moyenne de la semaine. Il devance le film d'animation Cro Man qui attire 945 curieux dans 20 salles. Débuts solides pour Revenge de Coralie Fargeat (lire notre entretien), qui compte 316 spectateurs dans 7 salles seulement.

Source Rentrak France

