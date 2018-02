OUR HOME: 1res images d'un très intrigant film japonais sélectionné à la Berlinale

Seri, 14 ans, vit avec sa mère dans une petite ville près de l'océan, dans une petite maison en bois, aux portes coulissantes, aux murs en papier et aux tatami en paille - une maison pleine d'histoire. Deux femmes se rencontrent en sortant d'un ferry. L'une semble perturbée, elle dit avoir perdu la mémoire. Elle ne se rappelle que de son nom: Sana. L'autre femme, Toko, lui propose de se reposer chez elle. Sa maison est identique à celle de Seri, seul l'ameublement diffère subtilement...

Voici le pitch de Our House, premier long métrage de la jeune Japonaise Yui Kiyohara. Ce long métrage figure parmi ceux sélectionnés à la prochaine Berlinale, dans la section Forum. La Berlinale sera à suivre en direct du 15 au 25 février sur FilmDeCulte.

Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

