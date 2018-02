PROJET: un thriller horrifique pour le réalisateur de "Under the Shadow" avec Armie Hammer

Un barman de la Nouvelle-Orléans doit faire face à des phénomènes inexplicables après avoir retrouvé un téléphone oublié dans son bar.

Voici le pitch du nouveau long métrage de Babak Anvari, la révélation de Under the Shadow. Ce film d'horreur avait remporté le prix du jury l'an passé au Festival de Gérardmer. Le nouveau long métrage de Babak Anvari mettra en scène Armie Hammer et sera produit par Megan Ellison. Ce projet n'a pas encore de titre officiel.

Ce film devrait sortir outre-Atlantique en mars 2019.

