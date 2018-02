GOLDEN EXITS: une superbe affiche pour le film de Alex Ross Perry

Le quotidien de deux couples de Brooklyn est bouleversé par l'arrivée d'une jeune femme venue d'Australie.

Voici le pitch de Golden Exits, le dernier film de l'Américain Alex Ross Perry (Queen of Earth, Listen Up Philip). A l'affiche: Emily Browning, Mary-Louise Parker, Chloë Sevigny ou encore Jason Schwartzman. Sélectionné à la Berlinale l'an passé, cet excellent film sortira directement en VoD chez nous, le 5 mars. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Une superbe affiche illustrée a été mise en ligne. Découvrez-la dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !