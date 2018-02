WHEN I GET HOME, MY WIFE ALWAYS PRETENDS TO BE DEAD: 1res images de la comédie japonaise au pitch fou

Alors que Jun rentre du travail, il retrouve sa femme Chie couverte de sang, étendue au sol. Jun est sous le choc, avant de découvrir que ce sang n'était que du ketchup et que sa femme a fait semblant d'être morte. Sans lui expliquer pourquoi, Chie fait semblant d'être morte chaque jour...

Voici le pitch pas banal de la comédie japonaise When I Get Home, My Wife Always Pretends to be Dead. Il s'agit de la nouvelle réalisation de Toshio Lee, qui sortira au Japon en juin.

Des premières images surprenantes de ce long métrage ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

