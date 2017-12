L'année cinéma 2017 de FilmDeCulte

2017, clap de fin ! La rédaction de FilmDeCulte fait le bilan. Top de l'année, entretiens spéciaux, gros plans sur les événements de 2018 : tout est dans notre dossier spécial. L'occasion également de vous remercier, pour notre 18e année d'existence, d'être toujours plus nombreux à nous suivre !

LE TOP DE LA RÉDACTION

1. La Région sauvage, Amat Escalante

2. Sayonara, Koji Fukada

- Voyage of Time, Terrence Malick

4. A Ghost Story, David Lowery

5. mother!, Darren Aronofsky

6. American Honey, Andrea Arnold

- Ex Libris: The New York Public Library , Frederick Wiseman

- Silence, Martin Scorsese

9. Dunkerque, Christopher Nolan

10. Nocturnal animals, Tom Ford

- The Lost City of Z, James Gray

LES TOPS PAR RÉDACTEUR

Nicolas Bardot

Christophe Chenallet

Gregory Coutaut

Robert Hospyan

Yannick Vély

2017 : LE BILAN

Une trentaine de personnalités du cinéma qui se sont illustrées en 2017 nous font partager leurs coups de cœur de l'année !

10 longs métrages sortis en France en 2017 et qui ne ressemblent à aucun autre.

Les 7 nouveaux talents de l'année ciné.

Affiche stylée ou poster teaser, on n'a gardé que le meilleur.

Photoshop disaster ou bricolage cheap, retour sur les affiches qui piquent les yeux.

Gros plan sur 20 pépites inédites.

2018 : LE MENU

