Ce que 2018 nous réserve: Europe

Que nous réserve l’Europe pour 2018 ? Grands cinéastes reconnus, jeunes espoirs et surprises: passage en revue des films attendus !

Du côté du nord, on attend particulièrement le retour du Danois Lars Von Trier avec le thriller The House that Jack Built, dont le casting compte entre autres Matt Dillon et Uma Thurman. Production danoise, l'ovni Winter Brothers de l'Islandais Hlynur Palmason était l'une des révélations de cette année et sortira en salles le 21 février. De l'autre côté de la mer, en Norvège, on devrait voir Brødre : Markus et Lukas d'Aslaug Holm en début d'année. Plus à l'est, l'Estonien Martti Helde (la révélation de Crosswind) a réalisé le drame psychologique Skandinaavia vaikus.

En redescendant plus au sud, l’un des pitchs intrigants de l’année vient de Pologne avec Twarz de Małgorzata Szumowska dont le protagoniste victime d'un accident est traité comme un étranger après une opération de reconstruction faciale - le film figure en compétition à la Berlinale. Son compatriote Pawel Pawlikowski sera très attendu avec la romance historique Cold War, après le succès surprise d'Ida. Après l'étrange The Lure, la Polonaise Agnieszka Smoczyńska prépare Fuga dont l'héroïne souffre d'amnésie. Toujours plus au sud, l’un des films les plus surveillés de l’année sera probablement le drame historique Sunset, nouveau long métrage du Hongrois Laszlo Nemes après le choc Le Fils de Saul. Du côté de la Roumanie, on vous conseille Cœurs cicatrisés de Radu Jude qui sortira le 7 mars.

Quelques unes des grandes attentes de l'année viennent d'Allemagne. Christian Petzold réalise Transit, nouveau drame hanté cette fois-ci non pas par Nina Hoss mais la découverte Paula Beer (Frantz). Plus méconnu mais tout aussi talentueux, son compatriote Ulrich Köhler aura t-il enfin fini In My Room, bientôt 7 ans après La Maladie du sommeil ? On gardera un œil également sur le nouveau Jakob Lass (Love Steaks, Tiger Girl), So was von da, qui se déroule lors d'une nuit de Nouvel An mouvementée. Chez le voisin autrichien, on vous a déjà parlé de la révélation Lukas Feigelfeld avec son film d'horreur Hagazussa, qu'on espère bientôt visible chez nous. On attend beaucoup également de Markus Schleinzer (Michael) qui change de registre avec le drame historique Angelo. Veronika Franz et Severin Fiala, les découvertes de Goodnight Mommy, participent à l'anthologie horrifique The Field Guide to Evil tout comme l'Allemande Katrin Gebbe, la Polonaise Agnieszka Smoczyńska (encore elle) ou le Britannique Peter Strickland. Egalement du Royaume-Uni, on attend des nouvelles d'Andrew Haigh (Weekend, 45 ans) avec le drame Lean on Pete.

Du côté de l'Italie, l'un des films attendus de l'année est une production américaine dirigée par un Italien: le mélodrame sentimental Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, qui sortira le 28 février. Également tourné en anglais et cette fois sur le sol américain, L'Echappée belle de Paolo Virzi est un crowdpleaser avec Helen Mirren et Donald Sutherland qui arrive en salles dès le 3 janvier. Le drame très noir Hannah de Andrea Pallaoro, pour lequel Charlotte Rampling a reçu le prix d'interprétation à Venise, sort le 24 janvier. Figlia Mia, nouveau film de la révélation Laura Bispuri, est un film sur l'homoparentalité qui figure en compétition à la prochaine Berlinale. Du Portugal, on surveillera Hotel Império d'Ivo Ferreira (Lettres de la guerre) et d'Espagne Quien te cantara de Carlos Vermut (La Nina de fuego).

Le programme français, lui, est chargé et prometteur. Il y a le film de science-fiction de Claire Denis avec Robert Pattinson, High Life. Il y a Mektoub My Love, la chronique sentimentale d'Abdellatif Kechiche. Il y a Eva de Benoit Jacquot avec Isabelle Huppert qui succède à Jeanne Moreau dans ce film en compétition à la Berlinale. Il y a également Maya de Mia Hansen-Love avec Juliette Binoche ou Madame Hyde de Serge Bozon avec Isabelle Huppert. Mais il y a aussi beaucoup de plus jeunes espoirs. On compte sur Un couteau dans le cœur, thriller signé Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis, Jusqu'à la garde, le drame social de Xavier Legrand porté par un fort buzz, Jessica Forever, drame violent par Jonathan Vinel et Caroline Poggi (auteurs du court primé Tant qu'il nous reste des fusils à pompe) ou encore l'intrigant Allons enfants de Stéphane Dumoustier également sélectionné à la Berlinale.

On vous a déjà parlé en bien du thriller horrifique Revenge de Coralie Fargeat, de l'ovni genderfuck Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico, du gracieux Takara, la nuit où j'ai nagé de Damien Manivel & Kohei Igarashi, du bouleversant Milla de Valérie Massadian - autant de cinéastes qui font entendre une autre voix dans le paysage parfois ronronnant du cinéma français. Tous ces films sortiront en 2018. En parlant de ne pas ronronner, on surveillera des coups de poker tels que Alien Cristal Palace d'Arielle Dombasle ou le film d'horreur Ghostland de Pascal Laugier avec Mylène Farmer. Et a priori, pour ne pas ronronner (si ce n'est de plaisir), on devrait compter sur Sainte Vierge, nouveau projet subversif de Paul Verhoeven.