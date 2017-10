THE HOUSE THAT JACK BUILT: 1re image du nouveau Lars Von Trier

A Washington, dans les années 70 et 80, un serial killer prend de plus en plus de risques pour accomplir le crime parfait.

Voici le pitch de The House That Jack Built, le nouveau long métrage du Danois Lars Von Trier après l'impressionnant diptyque Nymphomaniac. Matt Dillon, Bruno Ganz, Riley Keough et Uma Thurman sont à l'affiche de ce long métrage qui devrait être visible courant 2018. Dès la Berlinale ?

Une première image de The House That Jack Built vient d'être dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie !

