BOX-OFFICE FRANCE: échec pour Omar Sy, la Palme d'or se distingue

Plus grosse sortie de la semaine, Knock avec Omar Sy démarre mal avec seulement 279.670 entrées dans 550 salles. La Nouvelle aventure de Cendrillon termine devant mais sans performer avec 347.327 entrées dans 421 salles. Ces chiffres sont rendus encore plus ternes par les vacances scolaires qui ont, comme nous le verrons, boosté la plupart des score des anciennes sorties. La Palme d'or The Square, elle, se distingue. Malgré ses 2h31, le film attire 125.709 spectateurs dans 184 salles. Ces débuts sont solides, et catapultent le Suédois Ruben Östlund bien plus haut que pour Snow Therapy qui avait démarré à 55.557 entrées. My Little Pony : le film est un four avec à peine 100.000 tickets dans plus de 400 salles.

Comme on l'a dit, les anciennes sorties profitent du début des congés. Le Sens de la fête conserve la tête et grimpe de 17.4% (1.7 million d'entrées en 3 semaines). Plus bas, bon maintien pour Detroit de Kathryn Bigelow (-11.7%) qui franchit les 200.000 entrées en 2e semaine.

Source

