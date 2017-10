FESTIVAL DES 3 CONTINENTS 2017: premiers indices sur le programme

La 39e édition du Festival des 3 Continents se déroulera du 21 au 28 novembre à Nantes. FilmDeCulte couvrira en direct ce festival dédié aux cinématographies d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine.

La sélection complète ne sera dévoilée que le 8 novembre, mais des premières infos sur le menu sont déjà disponibles. Le programme Une vraie histoire du cinéma argentin tentera de raconter le cinéma du pays en 23 films. La rétrospective de la filmographie méconnue du touche-à-tout coréen Shin Sang-Ok sera l'un des moments forts de cette édition. Une thématique De l'autre côté des apparences sera dédiée au merveilleux, au fantastique et à l'étrangeté chez des cinéastes tels que Naomi Kawase, Alain Gomis, Tsui Hark, Bong Joon-Ho ou Akira Kurosawa. Un focus Exil(s): devenir étranger aidera à penser de la situation de ceux qui en partant… deviennent étrangers.

La compétition et les avants premières hors compétition seront dévoilées ultérieurement.

