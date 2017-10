BOX-OFFICE FRANCE: "Thor" en net recul aux 1res séances Paris

Thor: Ragnarok a solidement pris la tête du classement aux premières séances parisiennes. Mais avec 2895 entrées dans 19 salles, le film est en très net recul par rapport au score du précédent épisode qui avait attiré 4310 spectateurs dans 20 salles. Bon début pour Au revoir là-haut d'Albert Dupontel avec 2740 entrées dans 26 salles. La comédie homophobe Epouse-moi mon pote est distancée avec 1292 entrées dans 18 salles.

Parmi les petites sorties, Brooklyn Yiddish crée la surprise avec 312 entrées dans 6 salles seulement. Douche froide en revanche pour l'Ours d'or Corps et âme qui n'attire que 146 curieux dans 6 salles. Leçon de classes ne s'en tire pas si mal en comparaison avec 33 tickets dans une seule salle.

Source Rentrak France

