Thor Ragnarok

Notez ce film

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…

THOR RIANAFOUTRE

2017 aura donc été l'année de la disparition du standard qualité Marvel. D'aucuns diront qu'il n'a jamais existé mais il y avait tout de même par le passé un savoir-faire, une formule, qui avait su être efficace même si légère et oubliable. Et quand bien même le précédent volet de cette série spécifique, décidément le mouton noir de l'univers Marvel, faisait déjà figure d'ombre au tableau de la firme, ce troisième volet s'avère particulièrement symptomatique des problèmes du studio, exacerbant ses limites en véritables défauts. Thor Ragnarok est sans doute le plus creux et surtout le plus prompt à désamorcer la moindre scène sérieuse par un gag de tous les films Marvel.

Dès lors qu'ils ont parié sur la personnalité cynique de Robert Downey Jr. pour interpréter Iron Man dans leur tout premier poulain, l'humour a fait partie intégrante de la ligne éditoriale Marvel. C'est leur vision du monde. Toutefois, ce qui sied à un personnage ou à une histoire ne sied pas à tous et à toutes. Même dans le mal-aimé Iron Man 3, probablement le premier Marvel a vraiment jouer sur l'auto-dérision, tous les gags désamorçant le sérieux servent le propos. Le héros est mis à mal, renvoyé à son statut humain. Le récit tout entier porte sur la nécessité d'exister sans son armure. Malheureusement, à quelques exceptions près (les films des frères Russo, en gros), la compagnie a choisi d'appliquer ce ressort comique sans exception à chacun de leur film. Par conséquent, le rire se fait au détriment du reste. Les films sont amusants, hein. Cela reste une des forces de Marvel, leurs produits demeurent éminemment sympathiques et regardables. Beaucoup de blagues font mouche (même si le systématisme de ce même ressort comique fait que de nombreux gags sont prévisibles donc beaucoup moins drôles et c'est le cas ici). Mais là où ils ont toujours été légers dans le fond, ils deviennent de plus en plus vides.

On dira ce qu'on voudra du premier Thor, dont les scènes sur Terre, en plus d'être un peu cheap, se résument à de la comédie de "poisson hors de l'eau" très élémentaire, mais cela n'amoindrissait jamais la tragédie biblico-shakespearienne de la dramaturgie. C'était incarné. Ici, le film semble carrément effrayé de raconter la moindre petite chose. La question de l'auteur ne se pose évidemment pas avec Marvel car même quand ils vont embaucher un cinéaste avec une patte, celle-ci correspond à leur approche flirtant plus ou moins avec le second degré (Joss Whedon, Shane Black, James Gunn). Taika Waititi ne déroge pas à la règle. Néanmoins, il a beau citer Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin comme référence, le film de John Carpenter ne se contentait pas de tout tourner à la rigolade. Il y avait du sens derrière là où Thor Ragnarok ressemble davantage à un pastiche de Thor. La version Roger Moore quoi, comme si ça se prenait trop au sérieux avant.

Parmi les apports de Waititi, il y a la décision de s'inspirer des dessins de l'illustre Jack Kirby, bien plus barrés dans leur cosmique '60s que ce à quoi la saga nous avait habitué jusqu'à présent, mais si c'est pour les photographier et les filmer aussi platement, c'est pas la peine. En effet, dès qu'il s'agit d'une scène avec des effets spéciaux, l'image est soignée. Le cadre, la lumière... Mais pour tout le reste... Il arrive donc à signer quelques moments badass, une scène d'action avec un choix musical adéquat par-ci, un flashback snyderien par-là, mais le gros du film repose sur le talent comique de Chris Hemsworth, heureusement très en forme. Il est également appréciable de voir Hulk un peu plus sur le devant de la scène et son comportement de gamin est parmi ce que le film propose de plus drôle. À côté, Jeff Goldblum est laissé en roue libre tant et si bien qu'on ne regarde pas un personnage mais juste Goldblum faire de la caricature de Goldblum. Cate Blanchett s'amuse mais n'a rien à jouer - sa trame parallèle, globalement déconnectée du reste du film, fait vraiment figure de "pendant ce temps, à Vera Cruz" - et Karl Urban campe l'un des personnages les plus inutiles jamais écrit. Si le film est plus moyen que mauvais, la formule tourne plus à vide que jamais là.