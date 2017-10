THE LODGE: Riley Keough dans le nouveau film d'horreur des réal de "Goodnight Mommy"

L'actrice américaine Riley Keough, vue dans Les Runaways, Kiss of the Damned, Mad Max: Fury Road ou dans American Honey, sera à l'affiche du nouveau film d'horreur réalisé par les Autrichiens Veronika Franz et Severin Fiala. Franz et Fiala ont été révélés par leur film d'horreur Goodnight Mommy, présenté entre autres en compétition à Gérardmer.

Le pitch: deux frères et sœurs passent une nuit seuls avec leur nouvelle belle-mère, dans un coin isolé au coeur de la montagne. Le trio se retrouve terrorisé par une force surnaturelle...

Le tournage devrait débuter en janvier.

