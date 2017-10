FESTIVAL UN ETAT DU MONDE 2017: la sélection

La sélection du Festival Un état du monde, manifestation qui interroge les évolutions actuelles de la société en confrontant questions géopolitiques et cinéma contemporain, aura lieu du 17 au 26 novembre à Paris, au Forum des Images.

Parmi les avants premières au programme, citons Jusqu'à la garde du Français Xavier Legrand, Mariana de la Chilienne Marcela Saïd, La Lune de Jupiter du Hongrois Kornel Mundruczo ou encore Western de l'Allemande Valeska Grisebach.

Pablo Larrain, le réalisateur entre autres de No et El Club sera l'invité d'honneur du festival. Également au programme: un focus sur le cinéma libanais, un autre sur la représentation des Noirs aux États-Unis mais aussi en France, des cartes blanches attribuées à l'actrice française Ariane Ascaride et au rappeur français Hamé, ainsi qu'un retour sur les films du duo Xavier Beauvois/Nathalie Baye dont leur dernier présenté en avant première, Les Gardiennes.

Le festival s'ouvrira par Un homme intègre de l'Iranien Mohammad Rasoulof, actuellement retenu en Iran par les autorités qui lui ont confisqué son passeport. Toutes les infos à venir sur le site officiel.

Source: Forum des Images

