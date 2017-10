FESTIVAL DE TOKYO 2017: la sélection

Le Festival de Tokyo débute ce mercredi et durera jusqu'au 3 novembre. Il s'agit d'une édition anniversaire pour ce festival qui fête ses 30 ans.

15 longs métrages figurent en compétition, parmi lesquels le drame kazakh Sveta de Zhanna Issabayeva, la comédie romantique japonaise Trembler te va si bien de Akiko Ooku ou encore le drame fantastique turc Grain de Semih Kaplanoğlu.

La section Asian Future met l'accent sur les espoirs du cinéma asiatiques. Au programme, entre autres, le Taïwanais Alifu, the Prince/ss de Wang Yu-lin ou le Thaïlandais Someone from Nowhere de Prabda Yoon. La section Japanese Cinema Splash s'intéresse plus particulièrement aux espoirs japonais, avec la projection notamment du nouveau Daigo Matsui, Ice Cream and the Sound of Raindrops. L'avant dernier film de Matsui, Japanese Girls Never Die, sera bientôt projeté en compétition du Festival Kinotayo.

Le festival s'ouvrira par la projection hors compétition de Legend of the Demon Cat du Chinois Chen Kaige.

Toutes les infos sur le site officiel.

