Festival de Deauville: Brooklyn Yiddish

Notez ce film

Brooklyn Yiddish

Menashe

États-Unis, 2017

De

Durée : 1h21

Sortie : 25/10/2017

Note FilmDeCulte : MenasheÉtats-Unis, 2017De Joshua Z. Weinstein Durée : 1h21Sortie : 25/10/2017

Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn. Menashé, modeste employé d'une épicerie, tente de joindre les deux bouts et se bat pour la garde de son jeune fils Ruben. En effet, ayant perdu sa femme, la tradition hassidique lui interdit de l'élever seul. Mais le Grand Rabbin lui accorde de passer une semaine avec son fils ; l’ultime occasion pour Menashé de prouver qu’il peut être père dans le respect des règles de sa communauté.

LES RÈGLES D'USAGE

Une foule envahit l'écran lors du premier plan de Brooklyn Yiddish. Peu à peu, une silhouette émerge : celle de Menashe, le personnage principal du premier long métrage réalisé par l'Américain Joshua Z. Weinstein. Passé par Sundance et la Berlinale, en compétition cette semaine au Festival du Cinéma Américain de Deauville, Brooklyn Yiddish est tourné en yiddish et s'attarde sur une communauté assez peu visible au cinéma, dans le quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn. S'il décrit les rituels, Joshua Z. Weinstein pose également cette question : comment négocie t-on avec la tradition ?

La forme et le récit de Brooklyn Yiddish obéissent aux règles classiques du cinéma indépendant américain – et pourraient manquer un peu de personnalité. Mais le réalisateur fait le choix d'une épure efficace et évite les débordements didactiques ou mélodramatiques qu'un tel sujet aurait pu occasionner. Il a surtout en son centre un protagoniste complexe, humain, attachant, écrit avec nuances, et qui est pour beaucoup dans l'humble réussite de ce long métrage.