SUNSET: 1eres images pour le nouveau film de la révélation hongroise Laszlo Nemes

1913 à Budapest. Une jeune orpheline cherche un travail. Elle apprend alors qu'elle a un frère dont elle ne sait rien. Elle part à sa recherche, mais découvre de sombres secrets...

Voici le pitch de Sunset, nouveau long métrage très attendu de la révélation hongroise Laszlo Nemes. Le premier film de Nemes, Le Fils de Saul, a remporté le Grand Prix à Cannes, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et a réuni plus de 200.000 spectateurs en France. Juli Jakab, vue dans Le Fils de Saul, joue le rôle principal de Sunset, et aura notamment pour partenaire le Roumain Vlad Ivanov (4 mois 3 semaines 2 jours, Snowpiercer, Toni Erdmann). Sunset ne sera visible qu'en 2018 mais des premiers visuels de l'actrice principale ont été dévoilés. Découvrez-les dans notre galerie.

