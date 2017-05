BRIMSTONE & GLORY: des images étonnantes d'un doc sur les feux d'artifice

Les rites, le danger, et la beauté absolue des feux d'artifices à l'occasion du festival annuel qui a lieu dans la ville de Tultepec, au Mexique.

Voici le sujet de Brimstone & Glory, un documentaire réalisé par l'Allemand Viktor Jakovleski. Il s'agit du premier long métrage de ce jeune réalisateur qui a auparavant collaboré avec l'Américain Benh Zeitlin (Les Bêtes du sud sauvage). Brimstone & Glory a commencé à tourner en festivals depuis début mars. Avec bientôt un passage en France ? Des premières images ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

