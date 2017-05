SAEM: gros plan sur la romance coréenne sélectionnée à Jeonju

Dusang souffre de prosopagnosie, un trouble de la reconnaissance des visages. Il vient à Séoul à la recherche de son premier amour, Saem. Trois femmes différentes se succèdent sur son chemin. Pour lui, elles sont toutes Saem...

Voici le pitch de Saem, premier long métrage du Coréen Hwang Kyuil. Saem est présenté cette semaine dans la compétition coréenne du Festival de Jeonju, l'un des principaux festivals de cinéma en Corée après Busan. Des premières images de Saem ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !