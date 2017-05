CONTINUER: Virginie Efira chez Joachim Lafosse

Le réalisateur belge Joachim Lafosse (Elève libre, Nue propriété ou plus récemment L'Economie du couple) prépare son nouveau long métrage. Celui-ci, intitulé Continuer, est une adaptation du roman du même titre écrit par Laurent Mauvignier. Le pitch du livre: Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie sans elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu’à aujourd’hui, elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter. Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu’elle perd chaque jour davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa propre histoire...

L'actrice principale de cette adaptation a été choisie: il s'agit de Virginie Efira. L'actrice belge a également été annoncée récemment, et dans un autre style, au casting de Sainte Vierge, le nouveau film de Paul Verhoeven.

