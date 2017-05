DOMINO: un thriller pour Brian de Palma avec Christina Hendricks

Des nombreux projets ont été attribués à Brian de Palma ces dernières années, parmi lesquels le thriller chinois Lights Out ou encore The Truth and Other Lies adapté de Sascha Arango. C'est finalement un autre projet qui tient la corde. Celui-ci, intitulé Domino, est également un thriller, et raconte l'histoire d'un policier danois cherchant à se venger du meurtrier de son coéquipier, et qui va être aidé par la maîtresse de ce dernier.

Le scénario est écrit par le Norvégien Petter Skavlan (Kon-Tiki). Les deux rôles principaux devraient être tenus par Nicolaj Coster-Waldau (vu notamment dans la série Le Trône de fer) et Christina Hendricks. Ce serait le premier film réalisé par Brian de Palma depuis Passion, sorti en 2013. Plus d'informations à suivre...

