HAPPY END: première image du Michael Haneke en compétition à Cannes

"Tout autour le monde et nous au milieu, aveugles." Instantané d’une famille bourgeoise européenne.

Voici le point de départ de Happy End, le nouveau long métrage de l'Autrichien Michael Haneke. Ce film raconte le quotidien d'une famille bourgeoise dans la tourmente européenne. A l'affiche: Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Toby Jones ou encore Franz Rogowski.

Happy End sortira le 18 octobre en France. Avant cela, le film sera présenté en compétition lors du prochain Festival de Cannes. Vaudra t-il une troisième Palme d'or au réalisateur après Le Ruban blanc et Amour ? En attendant, découvrez une première image de ce film dans notre galerie.

