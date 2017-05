D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE: 1ere image du Roman Polanski avec Eva Green sélectionné à Cannes

Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public. La romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire. Son chemin croise alors celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine s'attache à Elle, se confie, s'abandonne. Jusqu'où ira Elle, installée à demeure chez la romancière ? Est-elle venue combler un vide ou faire le vide ? Lui redonner du souffle ou lui voler sa vie ?

D'après une histoire vraie est le nouveau long métrage de Roman Polanski, quatre ans après La Vénus à la fourrure. Il s'agit d'une adaptation du roman écrit par Delphine de Vigan. A l'affiche: Emmanuelle Seigner et Eva Green.

D'après une histoire vraie n'a pas encore de date de sortie française. Il fait partie des récents ajouts en sélection officielle à Cannes, hors compétition. Une première image vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

