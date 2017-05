BOX-OFFICE FRANCE: "Get Out" brille aux 1eres séances parisiennes

Le thriller horrifique Get Out a pris le meilleur démarrage aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 1488 entrées dans 23 salles, le film effectue un solide démarrage et distance nettement son challenger, la comédie Braquage à l'ancienne, qui compte 889 spectateurs dans 22 salles. Le podium est complété par De toutes mes forces avec Yolande Moreau, qui attire 465 spectateurs dans 11 salles.

Aux pieds du podium, on trouve le biopic Emily Dickinson, a Quiet Passion de Terence Davies, qui réussit ses débuts avec 453 entrées dans 10 salles. C'est plus dur pour le film catastrophe coréen Tunnel, qui réunit 414 spectateurs dans 14 salles. On l'appelle Jeeg Robot passe pour le moment inaperçu avec 265 entrées dans 11 salles. Bernard Heidsieck, la poésie en action ferme la marche avec 6 entrées dans 1 salle.

Source Rentrak France

