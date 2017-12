Dossier 2017: 7 révélations

FilmDeCulte a pioché parmi les premiers long métrages sortis en salles cette année pour retenir les plus prometteurs. Des réalisatrices et réalisateurs de tous horizons qui ont réussi à détourner les recettes attendues. Cette sélection prouve également, comme l'an passé, que nos nombreux confrères qui se limitent au Festival de Cannes pour y faire des découvertes risquent de passer à côté de beaucoup de nouveaux talents... Voici nos 7 paris pour le futur.

• Anna Rose Holmer, The Fits (États-Unis)

On a suffisamment dit qu’un certain cinéma indé américain était ultra-calibré pour noter, quand c’est le cas, un talent qui sort du lot. Avec ce récit mystérieux sur un sujet dont on croit à tort avoir fait le tour avant même d’avoir fini de lire le pitch (une gamine mise à la boxe préférerait faire de la danse), Anna Rose Holmer signe un film magnétique et prometteur.

> Et maintenant : Le nom de la réalisatrice a été évoqué pour le projet Bronco Belle, dans lequel Natalie Portman jouera une apprentie championne de rodéo.

• Idan Haguel, Inertia (Israël)

Idan Haguel a brouillé les cartes avec ce film qui ressemble à un « portrait de femme digne » prêt à consommer (une épouse est confrontée à la disparition subite de son mari), mais privilégie le mauvais esprit de la comédie grinçante ainsi qu'une atmosphère à la fois tendue et fantomatique.

> Et maintenant : Le réalisateur travaille actuellement sur son nouveau film, entamé pendant le montage d’Inertia.

• Rosemary Myers, Fantastic Birthday (Australie)

Venue du théâtre, Rosemary Myers signe avec Fantastic Birthday un récit d’apprentissage à la structure audacieuse, laissant une large part à un imaginaire qui doit beaucoup au conte et qui fait preuve d’une grande liberté formelle.

> Et maintenant : La réalisatrice travaille sur un nouveau projet théâtral avant de se relancer dans un nouveau film.

• William Oldroyd, The Young Lady (Royaume-Uni)

Lui aussi venu du théâtre, William Oldroyd dépoussière une certaine idée du film britannique en costumes avec cette histoire d’une méchanceté à la fois glaçante et jubilatoire dont l’héroïne ambigüe, cette young lady mal mariée et qui tombe amoureuse de son palefrenier, est un des personnages de l’année.

> Et maintenant : Très remarqué, le long métrage se distingue régulièrement lors de cette saison des prix. The Young Lady figure en tête des nominations des British Independent Film Awards, décernés le 10 décembre.

• Jordan Peele, Get Out (États-Unis)

C’est à n’en pas douter l’un des films dont on aura le plus parlé cette année : une farce horrifique dans l’Amérique raciste post-Obama. Produit pour un budget modeste, le film a dépassé les 250 millions de dollars de recettes sur la planète.

> Et maintenant : Get Out devrait, selon le buzz et les premiers prix de la saison, jouer gros aux Oscars. Jordan Peele, probablement très courtisé, a un long métrage de prévu prochainement, mais c’est en tant qu’acteur dans le film d’horreur Abruptio.

• Amman Abbasi, Stupid Things (États-Unis)

Stupid Things raconte la crise existentielle d’un jeune garçon noir vivant dans une Amérique invisible. Dans la lignée d’Andrea Arnold, Amman Abbasi fait preuve de souffle et de poésie avec une mise en scène hypnotique et sensuelle.

> Et maintenant : Amman Abbasi travaille sur son prochain long métrage .

• Amandine Gay, Ouvrir la voix (France)

Son dispositif est extrêmement dépouillé (des témoignages successifs face caméra), mais il s’agit bien d’un des films politiques majeurs de l’année : différentes femmes noires parlent de leur expérience de la discrimination dans ce long métrage aux problématiques denses, riches et amples.

> Et maintenant : La réalisatrice accompagne la tournée du film, dont vous pouvez suivre les dates en cliquant ici !

