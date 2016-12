Dossier 2016: 7 révélations

FilmDeCulte a pioché parmi les premiers long métrages sortis en salles cette année. De la Chine au Venezuela en passant par l’Inde et la Tunisie, notre carte du monde aura rarement été aussi éclectique. Cette sélection prouve également que nos nombreux confrères qui se limitent au Festival de Cannes pour y faire des découvertes risquent de passer à côté de beaucoup de nouveaux talents… Voici nos 7 paris pour le futur.

• Mohamed Ben Attia , Hedi (Tunisie)

Un jeune homme rêveur tombe amoureux alors que sa famille lui organise son mariage avec une autre. Doublement primé à la Berlinale, Hedi est un crowdpleaser doux amer et un bijou d’écriture qui trouve toujours le ton juste entre la tendresse et la cruauté.

La critique

A venir : notre entretien avec le réalisateur





• Bi Gan, Kaili Blues (Chine)

Un médecin s’embarque pour un périple existentiel dans une région réculée de Chine. Il y a dans ce petit miracle poétique un éclair de génie : un plan séquence d’une quarantaine de minutes qui aura constitué l’un des moments les plus tripants de l’année au cinéma.

La critique

Notre entretien avec Bi Gan





• Michael Dudok de Wit, La Tortue rouge (Pays-Bas)

A travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, Michael Dudok de Wit raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain. La Tortue rouge est un rêve de cinéma, allégorique, mystique et total.

La critique





• Robert Eggers, The Witch (Etats-Unis)

Une famille pieuse, vivant en marge de la société dans la Nouvelle-Angleterre en 1630, est confrontée à des événements terrifiants. Comme depuis un bon nombre d’années, c’est dans les marges et dans le cinéma d’auteur qu’on trouve les meilleures révélations du genre outre-Atlantique. Eggers signe un impressionnant conte féministe à la puissance formelle époustouflante.

La critique

Notre entretien avec Robert Eggers





• Mauro Herce, Dead Slow Ahead (Espagne)

C’est l’un des ovnis les plus gonflés de l’année : Mauro Herce signe le portrait hypnotique d’un gigantesque cargo et des marins qui l'habitent. Dead Slow Ahead envoie valser les conventions et offre un rêve inquiétant, peuplé d'images fantastiques.

La critique





• Chaitanya Tamhane, Court (en instance) (Inde)

Le corps d’un ouvrier du traitement des eaux de la ville est retrouvé dans une bouche d’égout à Bombay. Un procès se met en place… Court convoque toute la société indienne à la barre - le résultat est tellement puissant et imprévisible qu'il faut se pincer pour croire que le réalisateur n'a que 29 ans, et qu'il s'agit de son tout premier long métrage.

La critique





• Lorenzo Vigas, Les Amants de Caracas (Venezuela)

Armando, un homme aisé d'âge mur, racole de jeunes hommes en échange d'argent. Une intimité déroutante va naître entre lui et un adolescent nommé Elder. Lion d’or à Venise, le déroutant Les Amants de Caracas prouve que son jeune réalisateur maîtrise déjà avec talent les ruptures de ton.

La critique





