Ce que 2018 nous réserve: Amérique(s)

Quoi de neuf outre-Atlantique ? Grands cinéastes reconnus, jeunes espoirs et surprises, FilmDeCulte fait le tour des films attendus pour 2018...

L'année américaine s’ouvrira dès le 3 janvier avec le thriller Le Grand jeu d'Aaron Sorkin qui met en scène Jessica Chastain. Toujours en janvier, on pourra découvrir la fable SF Downsizing de Alexander Payne, le buzz Oscars 3 Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh, le thriller politique Pentagon Papers de Steven Spielberg ou encore le drame Wonder Wheel de Woody Allen avec Kate Winslet. Spielberg sera doublement à l'honneur en ce début d'année puisque son film de science-fiction Ready Player One sortira le 28 mars. Parmi les autres gros noms américains, citons Paul Thomas Anderson dont le Phantom Thread avec Daniel Day-Lewis sortira le 14 février et son homonyme Wes Anderson dont le film d'animation L'Île aux chiens, qui fera l'ouverture de la Berlinale, sortira un peu plus tard, le 11 avril. Outre 3 Billboards, Phantom Thread et Pentagon Papers, d'autres prétendants aux Oscars seront au menu: la comédie dramatique Lady Bird, première réalisation de Greta Gerwig entourée d'un buzz en or, ou la satire mordante Moi, Tonya, sur l'histoire hors du commun de la patineuse Tonya Harding.

Parmi les autres gros noms de l'année américaine, il y aura le retour de Gus Van Sant, sélectionné en compétition à la Berlinale avec Don't Worry, He Won't Get Far on Foot qui met en scène Joaquin Phoenix dans la peau d'un auteur de bd. On attend également le film historique Radegund de Terrence Malick ou le thriller The Irishman de Martin Scorsese, qui pourrait n'être visible que sur Netflix. Après La La Land, Damien Chazelle retrouve Ryan Gosling dans la peau de Neil Armstrong pour First Man. Spike Lee devrait avoir achevé Black Klansman qui se frottera au Ku Ku Klan. Le Britannique Alex Garland dirige la coprod Etats-Unis/Royaume-Uni Annihilation, un film de SF avec Natalie Portman. La touche-à-tout Ava DuVernay, après le drame historique Selma et le doc politique 13th réalise le blockbuster de SF Un raccourci dans le temps, qui sortira le 14 mars. Le Canadien Xavier Dolan dirige un cast all-star (Jessica Chastain, Natalie Portman, Susan Sarandon etc) dans Ma vie avec John F. Donovan. Et après son Oscar pour Moonlight, on attend le prochain Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk, adapté de James Baldwin.

Du côté des plus petits indés, le Grand Prix de Deauville The Rider de Chloé Zhao arrivera en salles le 4 avril. Après It Follows, David Robert Mitchell réalise le thriller Under the Silver Lake avec Riley Keough et Andrew Garfield. Debra Granik est sélectionnée à Sundance avec le drame My Abandonment, 7 ans après Winter’s Bone qui a participé à révéler Jennifer Lawrence. A découvrir également à Sundance, le western Damsel par David et Zellner (le très bon inédit Kumiko, the Treasure Hunter) avec Robert Pattinson et Mia Wasikowska. Et après avoir été dévoilé à Cannes, la comédie de SF How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell avec Elle Fanning et Nicole Kidman sortira enfin le 27 juin chez nous.

Découvert avec le très prometteur trip hypnotique Beyond the Black Rainbow, Panos Cosmatos passe à l’action avec Mandy, qui met en scène Nicolas Cage et Andrea Riseborough. Action également pour Karyn Kusama (The Invitation) qui dirige Nicole Kidman dans le thriller Destroyer. Nicolas Pesce, l’une des récentes révélations horrifiques avec The Eyes of My Mother, adapte Ryu Murakami avec Piercing, dont le rôle principal est tenu par Mia Wasikowska. Peut-être plus que son remake d’Un justicier dans la ville, on attend Eli Roth sur son conte gothique The House With a Clock in its Walls qui compte Cate Blanchett à son casting.

Coté Amérique latine, l’un des films très surveillés devrait être le drame Roma du Mexicain Alfonso Cuaron. On découvrira plus tôt La Forme de l’eau, la romance fantastique signée par son compatriote Guillermo Del Toro (sortie salles le 21 février). L’Argentine Lucrecia Martel est de retour avec la fresque Zama, qui n’a pas encore de date de sortie française. Révélé par L’Etreinte du serpent, le Colombien Ciro Guerra coréalise Pajaros de verano avec Cristina Gallego. Côté Chili, on attend entre autres les nouveaux films de deux réalisateurs qui ont tourné en anglais : Sebastian Lelio (Une femme fantastique) qui dirige Rachel Weisz et Rachel McAdams dans Disobedience et Sebastian Silva qui dirige Caleb Landry Jones et Michael Cera dans Tyrel. Enfin, surveillez bien la sortie le 21 mars des Bonnes manières des Brésiliens Juliana Rojas et Marco Dutra : ce conte fantastique devrait vous surprendre…