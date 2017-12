Dossier 2017: 10 films qui sont sortis des sentiers battus

C'est la question que nous nous posons tous les ans dans ce bilan de l'année: quoi de plus magique que de rentrer dans une salle de cinéma et d’être stupéfait, pris de court, emmené ailleurs par ce que l’on voit ? FilmDeCulte a compilé dix films parmi ce que les sorties en salles de 2017 nous ont proposé de plus novateur, gonflé ou zinzin. Alors, quel(le)s cinéastes ont le plus fait bouger les choses cette année ?

• Le Parc, Damien Manivel (France)

Splendide et casse-gueule, la balade de Damien Manivel a quelque chose de rivettien : magique et audacieux, le film a de quoi faire écarquiller les yeux.

La critique

Notre entretien avec Damien Manivel





• Bientôt les jours heureux, Alessandro Comodin (Italie)

Après le déjà formidable L'Eté de Giacomo, Alessandro Comodin réussit là une stupéfiante séance d’hypnose, théorique et poignante à la fois.

La critique

Notre entretien avec Alessandro Comodin





• Sayonara, Koji Fukada (Japon)

Une liberté narrative totale et une ambition qui perce le ciel : Fukada filme la chute de l'humanité comme personne à travers les yeux d'un robot humain absolument fascinant.

La critique

Notre entretien avec Koji Fukada





• L'Amant double, François Ozon (France)

Très mauvais esprit, grotesque fantaisie et fantasmes impolis : il était à peu près sûr que cet Ozon-là serait moins bien accueilli que son plus sage et récent Frantz.

La critique





• La Région sauvage, Amat Escalante (Mexique)

Combien de films nous auront emmené aussi loin cette année que le voyage horrible et merveilleux d'Amat Escalante ?

La critique

Notre entretien avec Amat Escalante





• Une femme douce, Sergei Loznitsa (Ukraine)

On croit voir venir ce portrait d'une Russie de cauchemar - jusqu'à ce que Loznitsa nous invite à traverser le miroir et à nous y perdre comme dans un songe.

La critique





• mother !, Darren Aronofsky (États-Unis)

C'est peut-être le film le plus clivant de l'année, l'un des plus gonflés et jusqu’au-boutistes aussi : un ride allégorique qui laisse toute place au spectateur et à son interprétation.

La critique

Notre entretien avec Darren Aronofsky





• Laissez bronzer les cadavres, Hélène Cattet & Bruno Forzani (Belgique)

Un feu d'artifice signé du duo belge magique qui nous rappelle qu'un plan sans idées est un plan de perdu.

La critique





• Mise à mort du cerf sacré, Yorgos Lanthimos (Royaume-Uni)

Une fable surréaliste sur une réalité indéchiffrable, à la fois tragiquement poignante et glorieusement absurde.

La critique





• A Ghost Story, David Lowery (États-Unis)

Une merveilleuse histoire du temps dont l'ambition se déploie, se déploie, se déploie jusqu'au vertige.

La critique





