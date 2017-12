Dossier 2017: Les pires affiches de films de l'année

C'est l'une de nos incontournables traditions de fin d'année: la rédaction de FilmDeCulte a fouillé parmi toutes les affiches de films sortis cette année en France pour vous proposer une sélection des pires. Attention les yeux, ça risque parfois de brûler vos rétines...

L'année 2017 a été une nouvelle fois un bon cru en termes d'affiches affreuses. Films bricolés, documentaires fauchés ou productions plus luxueuses adeptes du Photoshop disaster ont eu leurs posters aux compositions hasardeuses, incrustations horribles et choix esthétiques... discutables. Nous ne pouvions pas oublier SND et leur magnifique triplettes pour les affiches aux taglines repoussoirs de Taxi Driver par Lynne Ramsay, Impossible de ne pas adorer ce film ! de Damien Chazelle ou notre préférée: Je vous promets que votre coeur explosera de bonheur de Garth Davis. Tous ces films sont sortis dans les salles françaises cette année. Et comme chaque année, on parie que vous n'en croirez pas vos yeux.

Tout cela en attendant notre sélection des plus belles affiches de films sortis en 2017 ! Et pour les plus nostalgiques et pervers d'entre vous, retrouvez nos sélections des précédentes années ci-dessous...

