L'Année cinéma 2017 de Christophe Chenallet

On commencerait presque à avoir l’habitude. Depuis 2 ou 3 ans, le haut du panier de l’année ciné arrive directement et frontalement en janvier ou attend paisiblement, presque en embuscade, de surprendre son monde en décembre, histoire de bouleverser tous les paris et les tops quasi terminés. Et 2017 de ne pas déroger à ce qui pourrait devenir une règle. Car après A Most violent Year en 2014, Hard Day en 2015, Creed et Les 8 salopards en 2016, c’est la surprise de dernière minute A Ghost Story qui vient chambouler ce nouveau classement en détrônant la claque de la première heure Nocturnal Animals et laissant le fameux La La Land clôturer cette année riche en surprises et en coups de cœur. Du coup prend on les paris pour oser croire que l’an prochain Le Grand Jeu d’Aaron Sorkin, Downsizing d’Alexander Payne, 3 Billboards de Martin McDonagh, Pentagon papers de Spielberg ou l’Asterix d’Alexandre Astier et Louis Clichy trouveront tous une place de choix dans les classements de fin d’année ? A moins que ce ne soit les “sleepers“ qui ne créent la surprise ! Réponse dans 12 mois !

MON TOP 2017

1) A Ghost story, David Lowery

2) Nocturnal animal, Tom Ford

3) Detroit, Kathryn Bigelow

4) Laissez bronzer les cadavres, Hélène Cattet, Bruno Forzani

5) Get out, Jordan Peele

6) Mother !, Darren Aronofsky

7) T2 Trainspotting, Danny Boyle

8) Logan, James Mangold

9) Grave, Julia Ducournau

10) La la land, Damien Chazelle

MON TOP INEDITS (vidéo/ films de festival)

1) The Void, Jeremy Gillespie, Steven Kostanski

2) A Day, Sun-Ho Cho

3) Bodied, Joseph Kahn

4) Dave made a maze, Bill Watterson

5) Prevenge, Alice Lowe

6) Pris au piège, Alex de la Iglesia

7) Cold Skin, Xavier Gens

8) Viral, Henry Joost, Ariel Schulman

MES ATTENTES POUR 2018

1) Ready player one, Steven Spielberg

2) La Forme de l’eau, Guillermo Del Toro

3) Sainte Vierge, Paul Verhoeven

4) Avengers infinity war, Joe Russo, Anthony Russo

5) Asterix, le secret de la potion magique, Louis Clichy, Alexandre Astier

6) The Predator, Shane Black

7) Au poste, Quentin Dupieux

8) Brawl in Cell Block 99, S.Craig Zahler

9) Cro man, Nick Park

10) Death wish, Eli Roth