L'Année cinéma 2017 de Robert Hospyan

Lorsque Winston Churchill conclue son célèbre discours "nous nous battrons sur les plages", celui-là même qui ferme Dunkerque de Christopher Nolan, en assurant que l'Empire britannique "continuera de lutter, jusqu'à ce que, quand Dieu le voudra, le Nouveau Monde, avec tout son pouvoir et sa puissance, viendra à la rescousse libérer l'Ancien", il parle bien évidemment des États-Unis. Toutefois, le choix de l'expression charrie inévitablement avec lui un sens bien plus large et non géographique. Cette notion de nécessité d'une nouvelle génération et d'un nouveau mode de pensée nécessaires pour remplacer les ancien.ne.s traversent plusieurs films cette année. Un zeitgeist tout à fait logique compte tenu de l'état actuel du monde. Qu'il s'agisse du cycle semblablement sans fin du mal que l'on fait subir aux femmes et à la planète ou de l'oppression des minorités et de "l'autre", plusieurs films sont venus clamer que le temps est venu d'y mettre un terme. L'homme à la Maison Blanche a beau être une caricature dangereuse, c'est sous son mandat que les mouvements #metoo et #balancetonporc auront vu le jour. Tout est possible. Et rien n'est gagné. Mais comme disait également Churchill, "Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme." La lutte continue.

TOP 2017 :

1) Dunkerque, Christopher Nolan

2) mother!, Darren Aronofsky

3) Jackie, Pablo Larrain

4) Star Wars : Les Derniers Jedi, Rian Johnson

5) Coco, Lee Unkrich, Adrian Molina

6) Grave, Julia Ducournau

7) Baby Driver, Edgar Wright

8) Silence, Martin Scorsese

9) Logan, James Mangold

10) A Ghost story, David Lowery

TOP 2017 DTV/E-CINEMA/FESTIVALS

1) Bodied, Joseph Kahn

2) Jessie, Mike Flanagan

3) David Brent: Life on the Road, Ricky Gervais

4) Under the Shadow, Babak Anvari

5) Shin Godzilla, Hideaki Anno, Shinji Higuchi

TOP ATTENTE 2018:

1) Ready Player one, Steven Spielberg

2) The Women of Marwen, Robert Zemeckis

3) The Predator, Shane Black

4) The Irishman, Martin Scorsese

5) Mission : Impossible 6, Christopher McQuarrie

6) The Kid Who Would Be King, Joe Cornish

7) Bad Times at El Royale, Drew Goddard

8) Black Panther, Ryan Coogler

9) First Man, Damien Chazelle

10) Les Indestructibles 2, Brad Bird